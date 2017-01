FINANCEMENT: la BID débloque 208 millions de dollars US pour la Guinée

La Guinée bénéficiera de 208 millions de dollars pour la construction de deux routes régionales Dabola-Kouroussa (151 km) et Guekedou-Kissoudougou-Kondembradou (116 km) là où le Sénégal aura 92,3 millions de dollars pour l’exécution de deux projets.

Il s’agit du Projet de développement de la micro finance islamique (PROMISE) pour 60, 3 millions de dollars et du projet de contrôle et d’élimination du paludisme à hauteur de 32 millions de dollars US.

En plus, 91,5 millions de dollars iront à la réhabilitation de la route Avepozo-Aneho au Togo et le Mali recevra quatre millions de dollars pour projet d’énergie solaire.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

