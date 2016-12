FERMETURE DE LA MORGUE DE DONKA: les précisions du ministre de la Santé

Selon le ministre : « pour les décès qui surviennent à l'intérieur de l'hôpital, nous avons aménagé un espace pour continuer à traiter ces corps. Il faut préciser que le nouveau bâtiment qui est là, va accueillir la réception et des bureaux. C’est dans l'ancien bâtiment c'est là que nous allons installer les nouvelles chambres froides et la salle d'autopsie » a-t-il annoncé.

Il a par ailleurs annoncé que '' pour les décès communautaires, nous les orienterons vers la morgue d’Ignace Deen et vers l'Hôpital sino-guinéen de Kipé et sur un autre centre qui va bientôt finir et qui aura deux morgues, pour le moment nous sommes obligés d'orienter les décès communautaires vers ces morgues-là.. '' a prévenu le ministre de la Santé.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info