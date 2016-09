FENAC 2016 : Isto Keira face aux ''frustrés''

Certains artistes frustrés dénoncent sur les réseaux sociaux, d’avoir été injustement écartés de cette 15ème édition du Festival National des Arts et de la Culture, par certains hauts cadres du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Le secrétaire général dudit département, Isto Keira, invité de l’émission ‘’Grandes Gueules’’ de la radio privée ‘’Espace FM’’, de ce mardi, 6 septembre 2016, n’ a pas manqué d’expliquer que tous les groupes artistiques venus des quatre coins de la Guinée, dans le cadre de ce festival, ont été retenus comme les meilleurs, suite à une phase préliminaire préalablement organisée dans toutes les quatre capitales des régions naturelles du pays.

Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, Isto Keira a également déclaré que ces soi-disant « frustrés » devraient s’informer auprès des personnes ressources, par rapport aux réalités et enjeux de participation à cette 15ème édition du FENAC, « au lieu d’avancer des affirmations non fondées.»

Momo SOUMAH pour GCI

