FACILITE ÉLARGIE DE CREDIT: le FMI conclut la huitième et dernière revue avec la Guinée

Le Conseil d’Administration du FMI conclut la huitième et dernière revue de l’accord FEC en faveur de la Guinée, et approuve un décaissement de 25,2 millions de Dollars le 31 octobre 2016. Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu le 28 octobre 2016 la huitième et dernière revue du programme économique de la Guinée, appuyé par un accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC).