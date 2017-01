FACEBOOK: pas de confusion sur www.guineeconakry.info

Un certain compte Facebook crée la confusion autour de votre site de référence, chez nos lecteurs et admirateurs. Le compte facebook de votre site est https://www.facebook.com/guineeconakry.info D'aucuns ont enregistré des dérivés de ce nom, nous alertons nos visiteurs sur ce fait. Notre intégrité nous interdit de porter atteinte à la dignité et à la personnalité d'autrui à plus forte raison à celle de tout un pays.