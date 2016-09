EXPULSION DE GUINEENS VIVANT EN BELGIQUE : une Ong parle de violations flagrantes...

‘’Nous sommes particulièrement préoccupés par les conditions de cette expulsion de masse qui est une violation flagrante de l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’article 1 du protocole N° 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme’’, a affirmé la présidente de l’ONG dénommée Femmes, Développement et Droits Humain en Guinée (F2DH2G), et journaliste à la radio privée ‘’Espace FM’’, Moussa Yéro Bah, dans une déclaration concernant la récente expulsion de masse de Guinéens vivant sur le sol belge depuis plus de 5 ans !