EXPRESSION: Mamadou Diawara vers le RPG

L’ancien allié du Pr Alpha Condé lors de la présidentielle de2010, Mamadou Diawara a également indiqué que : « malgré son exclusion du groupe parlementaire de la mouvance, et la rupture de son alliance politique avec le RPG, il demeure et reste toujours député à l’Assemblée nationale. Donc, il faudrait que les gens sachent que je ne me reproche rien »

Il a ensuite affirmé que son exclusion du groupe parlementaire de la mouvance a été purement et simplement une injustice, dont il a été victime, parce que selon lui, ils étaient trois personnes à s’engager à signer une lettre ouverte au président Alpha Condé, suite à ses propos tenus à l’encontre des cadres malinkés. « De ce fait, Ousmane Kaba et moi, nous avions été exclus et le troisième n’a pas été inquiété », a dit le leader du PTS.

A qui profite la rencontre entre Alpha Condé et son principal rival Cellou Dalein Diallo ? La question a été posée mardi à Mamadou Diawara, président du Parti pour le Travail et de la solidarité (PTS) dans Œil de lynx.

Dans sa réponse, l’ancien allié électoral d’Alpha Condé a déclaré qu’il souhaite que ce tête-à-tête ne soit pas un simple ‘spectacle’. “Vous savez, il y a la politique du spectacle, les effets d’opinions, une photographie instantanée qu’on cherche à un moment donné. Je souhaite que ce qu’on a commencé continue”, souligne le député Mamadou Diawara qui pense qu’à l’état actuel, “on a l’impression que c’est Alpha Condé qui a fait le premier pas. Et dans un pays où il y a le tohubohu, la chienlit, celui qui a les moyens de s’en passer, s’il fait le premier pas, il prouve qu’il veut un dialogue, un rapprochement”.

Il exhorte les acteurs politiques à œuvrer ensemble afin d’aplanir les divergences. “J’ai entendu Cellou dire qu’il aurait reçu un appel qui dit que d’autres n’ont pas dormi. Ça sera toujours ainsi puisqu’il y a des va-t-en guerre. Mais il ne faut pas à l’avenir que ces derniers entrainent l’une des parties à la surenchère”, souhaite le chef du Parti du travail et de la solidarité (PTS).

Léon KOLIE pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info