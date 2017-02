EXPLOITATION ARTISANALE DE L'OR : 300 millions de dollars US

Selon une étude publiée en marge de la journée nationale de l'orpaillage en Guinée, qui s'est tenue à Kankan, le 6 février 2016, le secteur est évalué en 2016 à environ 300 millions de dollars américains et la production est estimée à douze tonnes au cours de cette année, avec plus de 60 millions de tonnes de minerai à forte concentration en or.