EXACTIONS A MALI: Issa Camara et ses hommes finalement inculpés

Une altercation en juin dernier entre le colonel Issa Camara et un chauffeur de camion avait conduit à un soulèvement populaire. S’en est suivi la répression des militaires qui a causé des destructions de biens, des blessés graves (y compris par balle) et des pillages.

Cinq mois après les faits, et alors que les organisations de défense des droits de l'homme sont montées au créneau pour dénoncer, la justice militaire a enfin décidé de rendre justice aux victimes. Les inculpés ont été désarmés, leurs passeports saisis et sont interdits de quitter la capitale et avec une obligation de se présenter deux fois par semaine.