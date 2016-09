RADIO: Cellou Dalein sur sa rencontre avec Alpha Condé

Dans ses propos faits de mesure, le président du principal parti de l’opposition, El Hadj Cellou Dalein Diallo a dit qu’au cours de sa rencontre avec le président Alpha Condé, ils ont amplement discuté de la situation de crise politique et socio-économique que le pays traverse actuellement : « A cet effet, Il y a eu des convergences de vues sur beaucoup de problèmes et également, des divergences que nous avons essayé d’aplanir par la discussion. Au terme de l’entretien, nous nous sommes mis d’accord sur un certain nombre de décisions »

L’ex-premier ministre de feu Conté, a aussi noté que le président de la République, le Pr Alpha Condé a promis de mettre en œuvre toutes les recommandations des négociations relatives au dialogue politique, « qui ont eu lieu et ceux qui auront lieu ».