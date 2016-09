ENTREPRENEURIAT JEUNES : « Un tailleur, une machine », un projet d’apprentissage

Ce projet qui a fait couler tant d’encre et de salives sur les réseaux sociaux sur son caractère « pompeux », n’était en fait qu’un projet de renforcement des capacités aux métiers de la confection, notamment en couture. Il ne s’agissait nullement de donner une machine à coudre à chaque tailleur comme le laissait comprendre le slogan « Un tailleur, une machine ».

Cette visite qui s’inscrivait dans l’évaluation de l’état d’avancement des travaux engagés par le ministère de la jeunesse depuis le 12 Août 2016, à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse, a permis au responsable du FMI de faire le constat.

Environ une centaine de machines à coudre et accessoires sont installés dans cet immense atelier de formation incubateur, qui est entrain de recevoir les dernières retouches pour son inauguration prochaine.

Le ministre de la jeunesse s’est félicité du début de matérialisation de ce projet de renforcement des capacités des jeunes aux métiers de la confection, qui selon lui « est une initiative présidentielle qui cherche à valoriser les compétences guinéennes et à renforcer les capacités des jeunes pour la valorisation de l’artisanat guinéen » a t-il justifié. Il a poursuivi en précisant que son ambition à la tête du département de la jeunesse, c’est de faire de la filière textile un vecteur de création d’emplois pour les jeunes.

Par rapport au recrutement des jeunes bénéficiaires, le ministre a annoncé que le recrutement est en cours. Sur place nous avons alors interrogé les premiers bénéficiaires déjà sélectionnés, pour les formations pour ce programme, sur la manière dont ils ont été sélectionnés. La totalité de ceux que nous avons interrogés déclare n’avoir pas été informés par voie de presse, mais par des proches à la suite de quoi, ils ont déposé leurs dossiers. Et ont été retenus. Du côté du ministère, on nous informe qu’une circulaire a été signée et affichée dans les locaux du ministère. Malheureusement tous les candidats potentiels ne fréquentent pas le ministère de la jeunesse.

Sur la procédure de formation, le ministre explique : « Chaque quatre mois, il y aura un cursus de formation développé en partenariat avec les formateurs qui viennent du Sénégal, mais aussi avec le groupement des stylistes et modélistes de Guinée au sein duquel il y a aussi des formateurs. Donc chaque quatre mois des jeunes bien formés sortiront de ce centre et ayant la capacité d’être des entrepreneurs », explique M. Naité.

L’inauguration de ce centre d’apprentissage et de renforcement des capacités en couture est prévue pour bientôt selon le ministre de la jeunesse.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

