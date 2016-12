ENERGIE : Conakry accueille la réunion des experts de la CEDEAO

Dans son intervention, le commissaire en charge de l’Energie et des Mines de la Commission de la CEDEAO, Dr Morlaye Bangoura a rappelé que 180 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité, du fait de la précarité énergétique dans lequel se trouve la CEDEAO, caractérisé par un faible accès aux énergies modernes et propres, un approvisionnement peu fiable en électricité, la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, le coût élevé des services d’électricité, la non fiabilité des infrastructures de transport et de distribution.

A l’issue de ces jours de travaux, des recommandations pertinentes fondées sur le sens des responsabilités qui engagent les pays réceptifs de la CEDEAO et qui doivent être appliquées par tous seront soumis aux ministres en charge de l’énergie des pays membres.

Salématou DIALLO pour GCI