ELIE KAMANO : Les manifestants exigent sa libération !

Selon les infos les plus crédibles qui circulent à Conakry, Elie Kamano aurait été arrêté suite aux menaces qu’il aurait proférées sur Espace FM, notre radio partenaire, dans les ‘’Grandes Gueules’’. En effet, fidèle à lui-même et à son engagement militant déclaré, il avait promis au cours de son interview de descendre ce lundi 20 février sur l’autoroute Fidel Castro pour exiger la réouverture des classes et la reprise des cours à tous les niveaux.

Ses paroles ont donc semé véritablement la panique dans les rangs des services de sécurité qui, connaissant sa grande popularité et sa grande détermination, ont ‘’préféré’’ prendre les devants, en le mettant ‘’en garde à vue préventive’’. Façon de le neutraliser pour les besoins de la cause. Mais c’était méconnaître les ardeurs de ses fans qui depuis ce matin, démontrent qu’ils ne laisseront point faire et vont montrer aux autorités le chemin de la liberté… Ses amis de ''La Voix du Peuple'' promettent de se faire entendre cet après-midi à travers de nouvelles manifestations.

A l'issue de sa première audition, il semble qu'il serait désormais accusé de ''rébellion''. De quoi se demander quelle est la profondeur du dossier. Cependant la pagaille instaurée par la revendication d’ouverture des classes et la sainte confusion qui règne, ne sont pas de nature à rassurer le commun des citoyens. Qui d’ailleurs, sont bien souvent victimes des débordements de manifestants zélés, ou des forces de l'ordre qui les gazent. Des coups de coup ont ete entendus dqns les rues de Conakry.

Karifa KEITA pour GCI

