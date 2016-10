ELEVAGE : le recensement national

Cet atelier, organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a connu la participation des cadres du Ministère de l’Elevage et des Productions Animales (MEPA) et ceux du Ministère de l’Agriculture, aussi les partenaires techniques et financiers.

Selon le coordinateur national du projet, Aly Condé, l’objectif de ce projet RNAE est d’améliorer la production et la diffusion des statistiques alimentaires et agricoles par la mise en œuvre de l’approche modulaire du programme mondial de recensement de l’agriculture 2020.

Prenant la parole, le représentant de la FAO en République de Guinée, ISIAS Angue Obama a fait savoir, que le projet TCP/GUI/3602 RNAE est une réponse de la FAO à la requête du gouvernement guinéen pour l’aider à relever son système national de statistiques agricoles.

«Il faut souligner que le RNAE, considéré comme une propriété du gouvernement, devra contribuer au renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs du secteur rural. Le projet TCP/GUI/3602 sera mis en œuvre de manière coordonnée avec les apports du gouvernement et des autres partenaires au développement, pour assurer sa réalisation qui va permettre de renouveler les données structurelles sur l’agriculture, l’élevage et la pèche, de produire des données de référence de qualité et des bases de sondage pour diverses enquêtes thématiques, en vue de satisfaire les besoins divers des utilisateurs», a précisé le représentant de la FAO en Guinée, M. Obama.

Prononçant son discours d’ouverture des travaux, le ministre guinéen de l’EPA, Mohamed Tall a d’abord remercié la FAO pour son appui financier et technique au présent TCP. Il a ensuite indiqué que: «la disponibilité d’un flux continu de données statistiques fiables et actualisées sur les situations agricoles et pastorales est indispensable pour une meilleure planification des politiques publiques, notamment dans le secteur agricole. Actuellement, le secteur rural manque cruellement d’informations statistiques crédibles. La production statistique dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la pèche et la foresterie est caractérisée, comme dans beaucoup d’autres pays africains, par l’obsolescence des données structurelles et l’absence d’une base de sondage récente et d’un référentiel pour les enquêtes et les statistiques courantes».

Le ministre de l’EPA a souligné, que les différentes structures chargées de la production des données pour le secteur agricole ont besoin d’un appui consistant pour leur permettre de remplir convenablement leurs principales missions, dont entre autres, la collecte, la centralisation, l’exploitation, l’analyse et la publication des données sur le secteur rural, l’évaluation quantitative et qualitative des campagnes agricoles, du cheptel et des unités halieutiques.

AGP