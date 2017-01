ELECTRICITE DE GUINEE : Abdenbi Attou remplace Augustin Lovichi à la direction générale

Nommé par décret présidentiel le 30 décembre 2016, M. Abdenbi ATTOU a été installé dans ses nouvelles fonctions le mardi 17 janvier 2017 en présence de ses collaborateurs et de nombreux invités. Il remplace M.Lovichi qui durant un an et demi a travaillé au redressement d’EDG.

Un bilan satisfaisant au vu entre autres du diagnostic approfondi qu’il a su réaliser et des progrès majeurs déjà visibles dans tous les domaines, tels que le lancement des compteurs à prépaiement avec plus de 1800 compteurs installés, la baisse considérable des déclenchements mensuels passés de 40 à 1, ou encore la remise en état de marche et installations de 22 groupes dans les centres de l’intérieur, inaugurés cette semaine par le ministre de l’énergie et de l’hydraulique.

Il a remercié tous ses collaborateurs pour l’avoir soutenu dans sa fonction d’administrateur général. Dans son mot d’installation officielle, le Secrétaire Général s’est dit satisfait du travail du de l’administrateur sortant et a félicité et encouragé M. Attou.

A l’issue de son installation, M. Attou s’est dit ému par cette marque de confiance que les autorités ont placée en lui. Il a promis de faire tout ce qu’il peut faire pour cette deuxième phase d’accélération du développement d’EDG concentré autours de 3 priorités commerciale, managérial et technique.

Fort de sa formation d’ingénieur polytechnicien et de plus de 26 ans d’expérience international, dont 15 ans au sein du groupe Veolia M. Attou dit compter sur ses collaborateurs pour atteindre les résultats escomptés. « Mon rôle au cours de ces deux prochaines années de contrat, sera de manager EDG, avec pour objectif de surmonter les difficultés, en assurant une action de développement progressive, conjointe/ inclusive et transparente qui, au regard de la situation toujours critique, s’inscrit dans le temps. »

Prenant la parole, la cheffe du collège syndical, Mme Hadja Marie Touré, représentant le personnel a remercié le directeur sortant pour le travail accompli et pour la bonne collaboration, durant son passage à la tête de l’entreprise, malgré certains moments difficiles. Elle a félicité l’administrateur entrant et lui a promis le soutien du syndicat et du personnel à l’accompagner dans sa nouvelle mission.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

