ELECTIONS LOCALES : La CENI propose le 18 décembre prochain

C’est à la sortie d’une réunion technique tenue ce mercredi, 7 septembre 2016, au palais du peuple que les commissaires de la Commission Electorale Nationale Indépendante ( CENI), assistés par certains représentants du Consortium des Observateurs Domestiques Electoraux (CODE), des partenaires techniques et financiers et ceux des partis politiques, ont proposé le 18 décembre prochain pour l’organisation des élections communautaires et communales en République de Guinée.