ELECTIONS LOCALES EN FEVRIER 2017 : un consensus du dialogue

Le porte-parole de l’opposition, Aboubacar Sylla a déclaré aux de journalistes, qu’après de longues heures et des jours de débats, « la mouvance et l’opposition parvenues à un consensus sur l'organisation des élections communales et communautaires » qui se tiendront en février 2017.

Pour le président du groupe parlementaire de la mouvance à l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, c’est la satisfaction : « Nous avons démontré devant l’opinion nationale et internationale que nous avons atteint une maturité politique estimable, en acceptant unanimement que la date de février 2017 pour organiser les élections locales », a souligné le député de la mouvance, Amadou Damaro Camara.

A rappeler que le dialogue politique national, lancé le 22 septembre, réunit le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée.

Léon KOLIÉ pour GCI

