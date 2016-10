EDUCATION : C'est la rentréee scolaire !

Selon le dernier ‘’Rapport Examen national 2015 de l’Éducation Pour Tous’’ : « Le taux de croissance intercensitaire entre 1983 et 1996 était de 3,1% par an. A ce rythme de croissance, la population guinéenne doublerait tous les 23 ans environ. La population scolarisable au primaire est passée de 1 286 490 enfants en 1999 à 2 087 193, soit un accroissement de 62%. Pour le secondaire, la population scolarisable a évolué de 1 045 659 à 1 759 550 enfants, soit un accroissement de 68%. Ce qui nécessite des efforts importants en matière d’investissement pour accroître l’offre d’éducation.

Le taux d’analphabétisme global est de 66% en 2010 dont 74% pour les femmes et 80,16% en zone rurale en dépit des progrès réalisés. Il figure parmi les plus élevés de la sous-région pour une moyenne de 62%. Cette situation traduit des problèmes majeurs dont entre autres l’insuffisance d’infrastructures, d’équipements et matériels des différents centres d’Alphabétisation, la faible qualité des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle (AENF), la persistance des disparités entre zones et genre, l’insuffisance de matériels didactiques appropriés et l’insuffisance de personnels (nombre et qualification). »