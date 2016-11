ECONOMIE : une délégation commerciale britannique en Guinée

La délégation commerciale a aussi rencontré quelques institutions nationales, internationales et des sociétés minières comme le ministère des mines, ministère de l’investissement, la Banque mondiale, l’ANAIM (Agence nationale de l’aménagement des infrastructures minières)…. afin d’échanger sur des possibilités d’affaires et une prise de contact.

« La Guinée est le premier pays en termes de réserve minérale au monde. La Guinée a la plus grande réserve de fer non exploite dans le monde. Le gouvernement travaille avec les investisseurs pour que ceux-ci s’impliquent et que chaque partie respecte ses engagements. En tant que gouvernement nous faisons la promotion de l’investissement, les investissements sont ouverts mais pour les prives. Le gouvernement est en train de travailler actuellement pour mutualiser les différents projets. Dans le développement d’un projet minier, il est important de créer des infrastructures (port, rail et équipements) mais pas seulement l’opération. » a affirmé Mr le Premier Ministre Mamady Youla.

