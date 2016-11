ECONOMIE : Le Groupe de la BAD nomme Ousmane Doré

Ousmane Doré, ressortissant de la Guinée, compte à son actif plus de (20) vingt ans d’expérience dans les milieux du financement du développement, de l’administration publique et de la recherche. En 2007, il était ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification du gouvernement de Guinée. Il apporte à la Banque une expérience pratique de haut niveau dans la collaboration avec les plus hauts responsables de l’administration publique dans la région.

Doré a été recruté à la Banque africaine de développement en 2011 en tant que représentant résident, avant d’accéder au poste de directeur pays pour le Nigeria. À ce titre, il a développé et diversifié le portefeuille de la Banque et joué un rôle clé au niveau des dialogues régionaux, notamment dans le cadre de ses travaux avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Il supervise un portefeuille solide et diversifié de plus de 4,5 milliards de dollars.

Avant de rejoindre la Banque, Doré était économiste senior au Fonds monétaire international, puis représentant résident au Sénégal et chef de mission par intérim en Guinée-Bissau, en 2006. En 2007, il a été nommé ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification de Guinée. Doré a impulsé les réformes au sein du ministère et de la Banque centrale afin d’améliorer les pratiques de gestion financière, de réaliser des gains d’efficience et de combattre la corruption.

Doré est titulaire d’une licence en génie géologique de l’École des Mines et de la Géologie de Boké, en Guinée, d’un master en administration publique de l’Université Harvard, d’un master en économie de l’industrie des minéraux de l’Université d’Arizona, et d’un doctorat (1993) en économie, avec spécialisation en développement macroéconomique international, économie monétaire et finances publiques, de l’Université du Minnesota, aux États-Unis.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a accueilli la nomination d’Ousmane Doré en ces termes: «Dr. Ousmane Doré est un économiste accompli, justifiant d’une longue expérience dans la gestion financière, la gestion macroéconomique et les opérations. Il a dirigé et géré efficacement des opérations de la Banque, aussi vastes que complexes, au Nigeria. A mesure que la Banque progressera dans le nouveau Modèle de développement et de prestation de services en Afrique centrale, l’expertise reconnue de Dr. Doré, son leadership et son dynamisme se révèleront des atouts majeurs pour la Banque.