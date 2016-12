ECONOMIE : le Congo invité à opérer des choix

Les assemblées annuelles de la Banque mondiale se sont tenues du 6 au 10 octobre 2016 et le représentant résident de la Banque mondiale au Congo, pour éclairer la lanterne des chevaliers de la plume et du micro, a précisé le contexte dans lequel se tenait ces réunions.

Il s’agit, a-t-il indiqué, des réunions statutaires et des réunions thématiques notamment sur la situation économique des pays membres puis des réunions spécifiques sur le Congo, lesquelles permettent « de passer en revue le portefeuille des projets du Congo cofinancés par la Banque mondiale, afin d’identifier les problèmes et de proposer les solutions… »

Parlant du Congo proprement dit, l’orateur, eu égard, à la chute des cours des matières premières, a brossé un tableau, pas des plus enviables, à la suite d’une série de constats. Primo : le Congo devrait poursuivre et accentuer les réformes économiques. Secundo : les problèmes de trésorerie de l’Etat ont retardé le décaissement des fonds de contrepartie aux projets, ce qui retarde leur mise en œuvre. Tertio : la Banque mondiale et les bailleurs des fonds sont prêts à soutenir le Congo « pour assurer sa sécurité et promouvoir les exportations agricoles. »