ECONOMIE: l'arrivée d’hommes d’affaires belges

Interrogé par nos confrères de la télévision nationale, le vice-président et porte-parole du CNPG, Souhel Hajjar, a indiqué que cette délégation multisectorielle comprenait des investisseurs intéressés par plusieurs domaines économiques et sociaux en Guinée. Selon lui, l'ouverture récente d'un bureau diplomatique belge en Guinée, justifie la volonté des deux pays de redynamiser leurs relations de coopération, avec l'implication du secteur privé de part et d'autre.

‘’La Guinée doit créer un climat d'affaire favorable aux investissements étrangers afin de fidéliser et d'encourager les hommes d'affaires belges à investir dans le pays. Pour passer des accords d'investissement, il faut leur donner toutes les garanties’’, a estimé le porte-parole du CNPG.

A rappeler que la Guinée a bénéficié le 21 août dernier d'une aide belge de 18 millions d'euros, destinée à financer plusieurs secteurs sociaux de base.

Momo SOUMAH pour GCI

