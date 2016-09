ECONOMIE : La mission du FMI annonce une croissance de 5,2%

Le chef de mission du Fonds Monétaire International (FMI), Abdoul Aziz Wane a également déclaré que les données disponibles montrent que l'activité économique connaît une reprise, mais à un rythme inégal et que « cette reprise est tirée par des chocs positifs de l'offre dans les secteurs miniers, agricole et de l'énergie, qui ont été moins touchés par l'épidémie d'Ebola ».Il a ainsi rappelé que l'activité dans le secteur manufacturier et celui des services, qui sont en général sources des emplois les plus rémunérateurs, reprend à un rythme beaucoup plus lent.

Le chef de mission de l’institution bancaire internationale ne manquera pas de dire que l'inflation a augmenté à 8,4% à fin juillet 2016, du fait de la hausse des prix des biens importés. Continuant sa communication, Abdoul Aziz Wane a souligné ainsi que : « les autorités guinéennes et les services du FMI sont parvenus à un accord de principe sur un ensemble de politiques qui, sous réserve de l'approbation par la direction générale du FMI et du Conseil d'administration, pourraient être soutenues par le huitième et dernier décaissement au titre de l'accord facilité élargie de crédit (FEC). »

Il a aussi noté que les autorités guinéennes ont réalisé un excédent sur le solde budgétaire de base de 0,7% du PIB (produit intérieur bruit) contre un objectif de déficit de 1,2% du PIB. ‘’ Les politiques macroéconomiques pour 2017 resteront axées sur l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en maintenant la stabilité économique". A-t-il estimé.

"La mission encourage les autorités à renforcer les efforts pour finaliser les réformes structurelles du programme FEC, en particulier dans le secteur de l'électricité, et de faire respecter strictement le code des marchés publics’’, a conclu le chef de mission du FMI, Abdoul Aziz Wane.

