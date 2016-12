DROITS DE L'HOMME : le message d’Helen Clark pour la Journée Internationale

« L'Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) sont fondés sur les droits de l'homme et réaffirment l'importance du respect, de la promotion et de la protection des droits et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, fondée notamment sur l’appartenance ethnique, le genre, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, le handicap ou toute autre situation », a signalé Mme Helen Clark.