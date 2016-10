DOYEN DE LA KORA: MBady Kouyaté sera inhumé ce jour

Il avait vu du monde. Il avait vu de toutes les couleurs. Il avait connu tous les régimes guinéens et les avait tous traverse avec la majesté de l’artiste accompli, au sommet de son art. Celui qui n’avait plus peur de rien et qui riait de tout. Il profitait de la vie comme on profite du soleil. Sa kora, cet instrument prestigieux des cours royales lui avait ouvert les portes de présidences ou de ministères avec un égal bonheur. Avec les Ballets africains ou avec l’Ensemble Instrumental et Choral National le doyen MBady Kouyaté a su donner et partager, instruire et distraire des générations avec la jovialité débonnaire d’un musicien altruiste par excellence, et généreux par nature. Ses enfants, ses neveux et ses petits-fils éduqués dans l’art de la kora, sont aujourd’hui des maitres ou des princes de cet instrument magique aux vingt et une sensualités, qu’il leur a appris à aimer et a courtiser passionnément. La postérité assurée, il tire dans sa révérence dans la dignité et la discrétion d’une fin toute en douceur comme un son de kora… Il sera inhume ce 25 octobre a Conakry. Que la terre lui soit lege é re comme les notes de kora qui s’envolent gaiment vers le firmament dans un sublime chant d’adieu. Justin MOREL Junior MBady Kouyaté sur la photo avec l’une de ses belles-filles, la Française Maude Ferre