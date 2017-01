DOUANES: Ouverture à Conakry de la réunion annuelle

Le but de cette réunion qui a rassemblé 14 directeurs techniques et chefs de service d’appui, 13 directeurs régionaux des douanes, 13 directeurs préfectoraux des douanes, 18 chefs de bureaux de Conakry, 23 chefs de bureaux des unités de l’intérieur du pays, était de faire une analyse critique des activités menées et des résultats obtenus et envisager des mesures d'amélioration.

Dans son discours, le Directeur Général des Douanes, Toumany Sangaré, a fait savoir que la réunion annuelle des douanes de cette année se tient dans un contexte socio-économique difficile, avec la persistance de la crise économique mondiale. Il a rassuré de la disponibilité de la douane dans la réalisation des prévisions de recettes budgétaires de 5.912 milliards GNF en 2017 contre 5.731 milliards GNF en 2016, l’atteinte des objectifs inscrits dans le plan d’action 2017 d’une part, et dans le contrat de performance entre la Direction Générale des Douanes et le Ministère du budget d’autre part.

«Raison pour laquelle notre réunion va s’articuler autour des points ci-après : l’évaluation du niveau d’exécution des tâches assignées aux différentes unités au titre de l’exercice 2016, la connaissance des nouvelles charges budgétaire, économique, sociale et sécuritaire du service pour 2017, l’examen et l’adoption du plan d’action 2017, la communication sur des sujets d’actualités concernant les activités de la douane» a t-il annoncé.

Les ministres du budget et celui de l'économie et des finances, Mouhamed Lamine Doumbouya et Maladho Kaba ont réaffirmé leurs soutiens aux services douaniers pour l'atteinte des objectifs planifiés. Cette dernière a prévenu que l’année 2017 augure de mauvais résultats, à cet égard, elle a exhorté à redoubler d’efforts dans la mobilisation accrue et la sécurisation des recettes.

