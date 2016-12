DOMINIC ONGWEN : La CPI devant la victime ou le bourreau ?

Devant la cour, le délicat dossier de Dominic Ongwen, cet enfant kidnappé en 1988 par l’Armée de de résistance du Seigneur (LRA) qui tentera de s’échapper, puis qui acceptera de gré ou de force ( ?) sa situation. Et deviendra même ‘’Commandant ‘’ de cette armée mystico-politique, avec les crimes qui le trainent aujourd’hui devant la Cour pénale internationale.

Dominic Ongwen est accusé de « crimes contre l’humanité et de crimes de guerre », enregistrés entre 2002 et 2005 dans le nord de l’Ouganda, où sévissaient ses comparses qui tuaient et violaient au nom de Dieu ! Blasphème.

Maître à tuer

L’ex-milicien auquel la justice reproche de nombreuses violations des droits de l’homme, a quant à lui, choisit son camp : celui de la victime, que les circonstances ont oppressée au point d’en faire une bête féroce. Une tactique de défense que les avocats de la partie civile vont rapidement tenter de démonter, pour lui prouver, qu’il avait effectivement pris « goût à la chose » ; et s’était finalement royalement servi en commettant moult odieux crimes. Avec même un certain « enthousiasme violent » de prosélyte zélé, avant de passer lui-même maître dans l’art de la torture. Un des plus ‘’brillants’’ de Joseph Kony, son invisible et introuvable ‘’maître à tuer’’.

Les avocats de la partie civile ont contre lui, un chapelet kilométrique de faits effrayants et dramatiques, les uns plus graves que les autres. Des viols aux grossesses forcées, des tortures gratuites aux recrutements forcés d’enfants, des attaques armés aux meurtres d’innocents ; les crimes de Dominic Ongwen s’amoncèlent horriblement devant notre conscience bouleversée.

Difficile de plaider non coupable

Mais, lui, Dominic, veut se cacher derrière l’Armée du Seigneur, pensant qu’avec ce stratagème, il pourrait échapper plus facilement à la justice internationale. Sans sourciller, il déclare ainsi : « « C’est la LRA qui a enlevé les enfants dans le nord de l’Ouganda. C’est la LRA qui a tué les gens dans le nord de l’Ouganda. C’est la LRA qui a commis des atrocités dans le nord de l’Ouganda. La LRA, c’est Joseph Kony qui en est le chef.»

Mais les hommes de loi, à La Haye, lui montreront bientôt qu’il lui sera difficile, sinon impossible à continuer à plaider ‘’non coupable’’.

