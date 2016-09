DIALOGUE POLITIQUE : Une proposition de l’opposition récusée

De ce fait, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et président du cadre dudit dialogue, le général Boureima Condé a indiqué que ce sujet de gel des acticités de la CENI, tant souhaité par les leaders de l’opposition, a pris l’essentiel du temps consacré au dialogue. ‘’Ce sujet nous a pris la journée de travail. L’opposition demande le gel des travaux de la CENI. On en a débattu suffisamment’’, a-t-il dit.

A propos, il a ensuite déclaré que la formule qu’ils ont pu retenir « est que les activités menées par la CENI qui entrent dans un cadre général, par rapport à toutes les élections qui peuvent se tenir en Guinée, qu’elles soient législatives ou présidentielles, communales ou locales, tout ce qui intervient dans ces élections, de façon incompressible, ne soit pas arrêté. Parce qu’elles serviront à toutes les élections. » A cet effet, je m’en vais vous dire que cette proposition de l’opposition concernant le gel des activités a été récusée’’, a rassuré le général Bouréima Condé.

Le ministre de l’Administration du Territoire a aussi laissé entendre que les deux parties ont convenu qu’au cours de la journée du mardi, le chronogramme des élections locales sera communiqué afin qu’elles aient une idée de la conformité des actions menées par la CENI sur le terrain.

