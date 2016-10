DIALOGUE POLITIQUE : les acteurs s’entendent sur l’audit du fichier

Sur la procédure de mise en place du comité et de la méthodologie à adapter, les deux camps expliquent que « le comité élaborera un cahier de charge qui devra être disponible au plus tard le 30 novembre 2016 ». Ce cahier des charges indiquera, selon eux, quelles sont les actions, les activités, les études, les analyses à faire pour que « toutes les défaillances du fichier soient identifiées et corrigées »

Les résultats de cet audit seront destinés à la CENI, qui les utilisera pour corriger le fichier en vue de la révision ordinaire d’octobre 2017.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

