DIALOGUE INTER-GUINEEN : Ibn Chambas invite les acteurs au respect des accords

En séjour du 08 au 10 novembre dernier dans la capitale guinéenne, le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a rencontré hier jeudi, 10 novembre 2016, les différents acteurs notamment, ceux de la mouvance et de l’opposition, du Gouvernement, de la société civile guinéens ainsi que des représentants de la Communauté internationale, dans le but de les exhorter à respecter les accords politiques du 12 octobre dernier pour une paix durable dans le pays.