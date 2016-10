DIALOGUE-INTER-GUINEEN : Bah Oury s’en moque !

Dans sa sortie médiatique, l’ex-ministre de la Réconciliation nationale, Bah Oury a également indiqué au micro de nos confrères, que ce dialogue politique entre le pouvoir et l’opposition est comme une pincée de sel qu’on cherche à tout prix à élargir. ‘’ De ce fait, je reste convaincu que ce dialogue n’ira nulle part dans la positivité dans la mesure où l’application des compromis, des accords retenus pendant ce dialogue fera défaut et, là, on se retrouvera dans une nouvelle crise sans-merci entre ces deux camps antagonistes’’, a-t-il ajouté

Evoquant une éventuelle inscription sous la bannière UFDG pour les élections communales et communautaires, Bah Oury l’ex-réfugié politique du président Alpha Condé à Paris, n’a pas manqué de dire qu’il présentera sa liste de personnes sous la bannière du principal parti de l’opposition à ces élections locales. ‘’A cet effet, je m’en vais vous dire que je suis encore le vice-premier président de l’UFDG donc, je ne vois aucune personne proche ou loin de Cellou qui m’empêchera de présenter ma liste de personnes sous la couleur du parti pour ces élections locales ‘’, a conclu Bah Oury.

