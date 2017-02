DEPUIS PARIS: Lansana Kouyaté tacle Alpha Condé

Lansana Kouyaté, l’ex-premier ministre du gouvernement de large ouverture, a affirmé au que le président de la République, « le Pr Alpha Condé est un chef de de parti, pas un chef d’Etat ». Avant de marteler « Je suis exaspéré quand je vois qu’on débourse une somme faramineuse dans le but d’accueillir Alpha Condé dans son pays, parce que tout seulement, il a été désigné comme président en exercice de l’UA ; pendant que son peuple meurt de faim, et le chômage prend également une situation inquiétante dans le pays. C’est très dommage et désolant pour un président qui s’est même fait appeler le Mandela de la Guinée » déplore ’’, déplore l’ex-PM.

Lansana Kouyaté a aussi indiqué qu’il est préoccupé dorénavant par les réalités dont souffrent les Guinéens et, qui devraient faire l’objet de la création du front, plutôt que cette nouvelle disposition contre le 3ème mandat du chef de l’Etat guinéen

Léon KOLIÉ pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info