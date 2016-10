DELESTAGE KAPORO-RAIL : Les jeunes expriment leur colère

Les véhicules et motos ne pouvaient donc quitter le carrefour Bambéto, en direction du Centre-émetteur de Kipé, mais aussi les jeunes obstruaient la voie à tous ceux qui voulaient vaquer à leurs affaires quotidiennes. Du coup, boutiques et magasins, étals et gargotes ont été fermés.

Samba Diallo, l’un des manifestants, interrogé par notre reporter, a confié que que cela fait près de trois semaines que leur localité est plongée dans le noir, sans la moindre explication. Il affirme : « Nous avons entamé des démarches pacifiques auprès des responsables de notre agence, pour qu’on puisse avoir du courant mais en vain ! C’ est pourquoi, nous sommes sortis massivement pour manifester afin que nous ayons dans l’immédiat le courant dans les heures qui suivent, sinon, ça va barder !! ».

Il a fallu l’intervention d’une délégation de la direction du quartier, accompagnée des sages, notables, religieux, de deux commandants notamment, du commissariat, de la gendarmerie et de certains responsables de l’agence de l’EDG, de ladite localité pour que les jeunes manifestants se calment avec de sérieuses promesses à la clé.

Pivi BILIVOGUI pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info