DEGEL POLITIQUE: Cellou et Alpha ne se quittent plus

Cependant, il est trop tôt pour spéculer sur l'éventualité d'un rapprochement à la Sidya. Même si Cellou a laissé entendre cette semaine qu'il pourrait ''collaborer'' avec le régime Condé, si les promesses sont tenues.

Non seulement les contextes, encore une fois, de ces rencontres sont connues (la première était consacrée à la relance du dialogue, la seconde pour des condoléances du chef de l'État à Dalein qui vient de perdre son frère), et cela n'a rien à voir avec un pacte, ou une alliance, qui serait scellée entre le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition.

Et même si cela arrivait à se produire, ce serait un pas de plus vers l'enterrement de notre jeune démocratie en construction, car ceci est un secret de polichinelle, l'Ufdg de Cellou Dalein et ses pairs de l'opposition républicaine, sont encore les seuls à contrarier le régime Condé ; les autres institutions républicaines semblent avoir fait allégeance au pouvoir présidentiel.

Ces rencontres récurrentes entre Alpha Condé et Cellou Dalein vont-elles contribuer à descrisper la situation politique? Probablement, car chacun de son côté semble afficher un air de dégel. Mais au-delà de l'impact que ces images pourraient éventuellement avoir sur la décrispation, les actes posés d'un camp comme de l'autre sont, pour le moment, aux antipodes de la volonté affirmée par les deux personnalités. La CENI en annonçant les communales pour le 18 décembre, sans consultation de l’opposition, vient d’en administrer la preuve.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

