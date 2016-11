DECOUVERTE : l’artiste ‘’Skam-G’’ cherche producteur

Le jeune artiste ‘’Skam-G’’ a, à son actif, un album de dix titres, inspirés du style ‘’Reggae Dance-hall’’ qui n’est pas encore dans les bacs ! ‘’ Justement, je tiens cette occasion que m’offre la rédaction du site ‘’ guineeconakry.info’’, pour solliciter un producteur digne de ce nom, afin que mon tube tant aimé dans les lieux publics, soit dans la bibliothèque musicale de la Guinée comme tant d’autres ‘’, a-t-il plaidé.

‘’Je vous informe que j’ai un single très écouté et dansé par mes fans dans de nombreux night-clubs de la capitale comme à l’intérieur du pays et, qui a un style personnel appelé ‘’ Babylon-Boundou’’. Par ailleurs, j’ai hâte que mon premier album soit lancé sur le marché de disque guinéen, parce que mon souhait est que la culture musicale de mon pays prime en Afrique et comme dans le monde !’’, a précisé l’artiste ‘’Skam-G’’.