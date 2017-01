DALEIN DIALLO-MAMADOU SYLLA: probable alliance

Le chef de file de l’opposition guinéenne, El hadji Cellou Dalein Diallo a également signifié que la décision de l’alliance a été prise suite à des consultations qui ont lieu depuis des mois, entre le président Mamadou Sylla et lui ; après avoir analysé la situation sociopolitique et les risques qui menacent la démocratie et l’unité de la Guinée.

‘’Nous avons décidé de nouer nos forces pour apporter le changement, de promouvoir ensemble l’unité nationale, la fraternité entre les fils du pays et nous battre pour l’instauration d’une démocratie apaisée et un véritable Etat de droit dans notre pays’’, a affirmé l’ex-PM.

Pour sa part, le leader de l’Union Démocratique de Guinée, Mamadou Sylla a dit qu’un accord sera signé avec l’UFDG dans un bref délai. ‘’Nous allons signer une alliance politique’’, a-t-il ajouté.

L’homme d’affaire, Mamadou Sylla est encore un allié incontestable du président Alpha Condé depuis la présidentielle de 2010.

Pivi BILIVOGUI pour GCI

