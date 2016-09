CULTURE : Ouverture officielle du Fenac 2016

Organisé par le ministère de la culture, des sports et du patrimoine historique, ce festival qui réunit 2 200 artistes et sportifs, selon les organisateurs, va se dérouler sur cinq jours et va réunir « l’ensemble » du gotha de la culture nationale.

Placé sous le signe de la « consolidation de la paix », les festivités du FENAC 2016 ont débuté par un carnaval. Les artistes venus des huit régions administratives du pays, ont défilé de la Place des martyrs jusqu'à l’esplanade du Palais du peuple. Après, l’ensemble des troupes et groupes artistiques de l’intérieur du pays représentés par région administrative, en l’occurrence, Conakry, Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan, Faranah et N’Zérékoré, ont à tour de rôle défilé devant les hôtes de marque dont le président de la république en personne. Puis, les prestations scéniques des artistes Takana Zion et du 22 Band de Kankan ont ouvert le bal !

Il faut noter qu’au cours du FENAC, un concours artistique mettra en compétition 90 groupes folkloriques, percussions et chorales religieux tous les jours à 11 heures à la Bluezone de Kaloum et à 14 heures, au CCFG pour les pièces de théâtre, les récitals et les chœurs. Sont également programmés une exposition sur le patrimoine, les sites historiques et culturels, des conférences, formations et table ronde au Musée National de Guinée à Sandervalia, à partir de 9 heures.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info