CULTURE : le triomphe des deux frères Sylla dans ‘’ L’Afrique a un incroyable talent’’

Samedi dernier, les téléspectateurs ont eu droit à la finale de la première édition de l’émission panafricaine L’Afrique a un incroyable talent. Depuis les premières auditions, on a vu des talents de tout âge se succéder devant le trio de jury composé de Claudia Tagbo, Fally Ipupa et Angélique Kidjo. En chant, en danse, en gymnastique, en magie et même en poésie, tous désiraient empocher la cagnotte de dix millions de Francs CFA. Revue de presse...