CULTURE : le 223Fashions pour promouvoir le Mali

Les stars du rap malien étaient du rendez-vous. On pouvait noter la présence d'Iba One qui avait "showfé" le palais du peuple de Conakry, il y a 3 mois. C’est le jeune Moussa Alpha, basé à Boston du côté des USA, qui est à l’origine de l'initiative. Concepteur du label The N'Alfa Collections qui fait sa route au pays d'Obama, il a décidé de s'associer avec des jeunes de son pays afin de soutenir le Mali qui se remet timidement de la crise socio-sécuritaire.

Le but du comité d’organisation du concert est de redorer le blason de la mode malienne, afin de priser le "made in Mali", à travers le continent et au-delà. Des tenues pour hommes, femmes et enfants, ont été mises en avant au grand bonheur de la foule composée à majorité de jeunes, qui ne voulaient manquer cette première. Et le stand installé pour vendre quelques articles a refusé du monde, avec un public qui scandait l'hymne du Mali.

Concernant le choix du nom de la marque, l’explication est la suivante: le 223 étant le code téléphonique du Mali, il attirera l’attention des compatriotes du pays et de la diaspora, afin qu’ils incitent ceux de leur entourage à les imiter. Une boutique sera ouverte dans les semaines à venir, afin d’avoir un cadre permanent auprès de la clientèle. Les ‘’people’’ du Mali ont déjà accaparé la chose notamment la famille du Rap et Show Biz.

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier de

GuineeConakry au Mali

