CULTURE : La 4ème édition du FECCIG est lancée

Le conférencier a également dit que l’équipe du FECCIG mettra évoluera avec une vision dynamique, de nouveaux challenges, des objectifs concrets comme, contribuer à la relance du cinéma guinéen avec un espace d’expression des jeunes cinéastes africains et , guinéens en particulier.

Dans son, speech, le directeur général de ‘’ HOLOWABA GROUPE’’ et, du FECCIG, Noel Lamah a indiqué que ce festival culturel est un moyen de permettre aux jeunes guinéens cinéastes de faire connaitre leurs œuvres sur le plan national et international. ‘’ En ce sens que nous sommes dans un pays où l’industrie du cinéma est peu soutenu par l’Etat’’, a-t-il dit.

« Le FECCIG et son thème ‘’ Littérature et Cinéma’’ va soutenir ‘’ Conakry, Capitale mondiale du livre ‘’, en offrant plus des projections éclatée, dans les écoles primaires, des films pour enfants notamment », a souligné le directeur du FECCIG, Noel Lamah.