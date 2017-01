CRISE EN GAMBIE : Alpha Condé sauve la paix !

Le président Alpha Condé a évité le bain de sang en Gambie. Mieux, il a obtenu le départ de son homologue sortant Yaya Djammeh pour la Guinée Equatoriale avec transit à Conakry.

Cette réussite diplomatique qui met la Guinée sous les projecteurs internationaux est de bon augure pour Alpha Condé. En effet, candidat déclaré de la CEDAO à la présidence de l’UA, le leader Guinéen aura déjoué les bruits de bottes des armées de la CEDEAO.

La diplomatie guinéenne appuyée par la Mauritanie, a clos un épisode qui avait attiré l’attention au-delà du continent. La France et les USA s’étaient exprimés et le Conseil de Sécurité des Nations unies avait été saisi de cette crise qui s’enlisait, avec les positions radicales de Yayah Jammeh. Finalement, Alpha Condé aura évité la tempête militaro-institutionnelle.

Autant d’actions concrètes qui dénotent que le slogan n’est plus « GUINEE IS BACK » mais « GUINEE IS LA».

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Mali

