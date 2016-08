COUVERTURE ELECTORALE : Les journalistes à l’école de la CENI

Cet atelier de formation qui regroupe une quarantaine de journalistes venus de plusieurs médias de la place, est organisé par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), avec l’appui technique et financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Ses objectifs visés sont entre autres : la mise en place et la conduite des outils de planification stratégique de la communication électorale.

Cette cérémonie a connu la présence du président de la CENI, El Hadj Bakary Fofana , du représentant de l’OIF, Cyrille Zogo Ondo, du président de l’AGEPI, Iboun Conté, des formateurs notamment, du journaliste et expert de l’OIF à Dakar , Etienne Rougerie, du Pr de communication à l’Université Laval du Canada, Me Charles Moumoumi et du président du Conseil National de la Communication du Niger, Abdourahmane Ousmane et de plusieurs hauts cadres de la CENI.

Le représentant de l’OIF a indiqué que cet atelier de formation vient à point nommé, dans la mesure où il permettra aux journalistes, au sortir de cette formation de pondérer intelligemment leurs articles en période sensible des élections en Guinée. ‘’ Je reste convaincu qu’avec ces formateurs aguerris dans le domaine du journalisme et de la communication, les journalistes bénéficiaires de cet atelier seront plus outillés dans le but de mieux couvrir une période électorale quelconque en Guinée ‘’, a-t-il dit.

Quant au président de la CENI, El Hadj Bakary Fofana, il a souligné la place essentielle de cette formation en communication dans le processus électoral qui tient à lui seul une part importante du succès ou de l’échec du processus. Il a ensuite déclaré aussi que cette formation présente un intérêt majeur pour les journalistes guinéens ; tous ceux-là qui peinent souvent à accéder directement aux informations fiables via la CENI ou au niveau des services de communication agrées. ‘’ La CENI soutient le libre exercice des libertés fondamentales par les citoyens et notamment, la liberté de presse telle que consacrée par nos textes législatifs et réglementaires.’’, a conclu le président de la CENI.

Au cours de cette première journée de formation, plusieurs thèmes intéressants comme ‘’Médias et Déterminants d’une élection réussie’’ et ‘’les Dispositifs de couverture des élections par les médias’’, ont été débattus.

Léon KOLIE pour GCI