COUR CONSTITUTIONNELLE : Quelle est cette histoire de troisième mandat ?

Pendant que les spéculations vont bon train sur la crise au niveau de cette institution, le principal concerné n’a toujours pas brisé le silence, pour se prononcer sur un quelconque diffèrent l’opposant au chef de l’Etat guinéen, ou sur les accusations de corruption dont certains membres de la Cour l’accusent précisément.

En tout état de cause, « les sirènes révisionnistes » se font de plus en plus de la voix dans le pays. La toute dernière en date et, sans doute, la plus audacieuse est celle du directeur national de la police, qui n’y est pas allé de main morte pour soutenir publiquement : « la présidence à vie du président professeur ».

En attendant d’y voir plus clair, Kèlèfa Sall, le président de la Cour constitutionnelle parait, jusqu’à preuve du contraire, un rempart contre toute velléité révisionniste et anti constitutionnelle. Mais GCI suit pour vous !

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

