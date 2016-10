COUPLAGE DES ELECTIONS : Mouvance et opposition ont trouvé un compromis

A la sortie de la salle du dialogue inter-guinéen, le président du groupe parlementaire de la mouvance à l’Assemblée Nationale, Amadou Damaro Camara a indiqué devant aux journalistes que l’opposition et la mouvance ont débattu des sujets concernant la CENI et les élections communales et locales : « Il y a eu des propositions que nous allons formaliser demain. Il faut reconnaitre qu’il y a eu des avancées et les lignes bougent de part et d’autre ».

Quant au porte-parole de l’opposition, Aboubacar Sylla, il a également déclaré que les deux sujets qui étaient bloqués ont connu des avancées significatives : « Il y a eu des compromis qu’on a acceptés de part et d’autre. Nous avons décidé de les formaliser par écrit demain pour que l’expression de ces consensus soit acceptée de tous ».

Prenant aussi la parole, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et président du cadre du dialogue inter-guinéen, le général Boureima Condé s’est dit satisfait de voir les deux camps aplanir leurs divergences autour de la table : « La journée a été fructueuse car les lignes ont bougé ».

Selon lui, la mouvance et l’opposition se sont mises d’accords sur la question de la CENI et celle relative à l’organisation des élections communales et locales. « Il faut s’en féliciter. En ce qui concerne les formulations, chaque camp va réfléchir pour que les meilleures formulations puissent être acceptées de demain’’, a souligné le général Boureima Condé.

Léon KOLIE pour GCI

