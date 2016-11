COTE D’IVOIRE : Ouattara gagne la constitution !

Comme de coutume dans les « démocraties africaines », c’est par la télévision d’Etat que les Ivoiriens ont appris l’écrasante victoire du camp des pro Ouattara, qui ont obtenu ce qu’ils recherchaient politiquement, en organisant ce scrutin controversé, même avant sa tenue.

L’opposition ayant clairement exprimé son rejet de ce projet constitutionnel par ce qu’elle la jugeait partiale, et conçue pour ‘’monarchiser le pouvoir en Côte d’Ivoire’’ et installer pour longtemps la ‘’dynastie’’ Ouattara au pouvoir. Partout les opposants ont claironné leur refus de cautionner cette ‘’mascarade électorale’’ et menacé par tous les moyens de contester et le processus et ses résultats.

Dans cette marée contestataire le FPI avec ses deux tendances est monté au front, avec d’autres petits partis pour dénoncer, montrer l’inanité de cette nouvelle constitution, ses incohérences et ses ambitions dynastiques d’une présidence superpuissante et même prédestinée !

Le taux de participation de 42,42%, vient démontrer que l’opposition a été certainement entendue. Ce qu’on soupçonnait déjà avec la faible affluence globalement enregistrée un peu partout. Mais les pro Ouattara ont, quelque part, de quoi se réjouir, en raisonnant par l’absurde. En se disant par exemple que même dans les grandes démocraties, le taux de participation est toujours une problématique politique. De quoi donc se contenter des suffrages provisoirement proclamés.

En tous les cas, ces résultats ne surprennent que ceux qui le souhaitent. C’était, un «scrutin gagné d’avance. ADO ne va pas organiser des élections pour les perdre…Qui est fou ! » C’est ce qui se disait à Abidjan, aujourd’hui la confirmation est bien faite.

Maria de BABIA pour GCI

