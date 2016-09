COOPERATION SINO-GUINEEN : signature d'un contrat de construction de 50.000 logements sociaux

L’objectif de la construction de ces logements sociaux et commerciaux s’inscrit dans le cadre de la dotation des foyers pauvres d’habitations décentes et d’espaces aménagés conformes à un cadre de vie adapté et approprié.

A cet effet, le ministre guinéen de la Ville et de l'Aménagement du territoire Lonsény Camara, a indiqué au micro de nos confrères de la télévision nationale que ce projet constitue une priorité pour le gouvernement guinéen, et corrobore avec la construction d'une ville moderne à travers des aménagements idoines.

Il a ensuite déclaré qu’au-delà de ce important projet, il est aussi prévu la construction d'une grande autoroute de plus de 20 km, ainsi que des routes périphériques et secondaires et la réalisation des zones de sports et de loisirs, des marchés modernes et d'autres types d'infrastructures, au menu dudit projet, par la même société chinoise.

Pour sa part, le vice-préside de ladite société chinoise, Lei Xi, a aussi signalé que sa société s'engage à offrir des logements à des familles guinéennes avec toutes les qualités modernes requises.

Le premier volet de ce projet prévoit la réalisation de 5000 logements sociaux dont le coût total est estimé à plus de 360 millions de dollars, y compris les routes d'accès et l'aménagement des terrains d'habitation.

Léon KOLIE pour GCI

