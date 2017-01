COOPERATION : Session du Comité de pilotage PBF

Chers Collègues

L’Amphithéâtre de la Primature a abrité dans la matinée de ce Lundi 30 janvier 2017, une session du Comité de pilotage élargi pour la restitution des résultats préliminaires d’évaluation. C’était en présence de plusieurs membres du Gouvernement à savoir Mme Sanaba Kaba, <wbr />la Ministre de l’Action sociale, de la promotion féminine et enfance, le Ministre de la Jeunesse, Mr Moustapha Naité, le Ministre de l’Unité Nationale et de la citoyenneté Mr Kalifa Gassama Diaby et le Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et emploi, porte-parole du Gouvernement Albert Damantan Camara, des membres du Comité de pilotage, de l’Assemblée ainsi que les partenaires au développement de la Guinée notamment l’Ambassadeur, chef de la délégation de l’Union Européenne, l’Ambassadeur des Etats Unis, celui de la France, les représentas du HCDH, de l’UNFPA, le Directeur Pays PNUD Guinée et les responsables du PBF et experts du Système des Nations Unies et plusieurs hauts cadres de l’Administration guinéenne

Cette Session a été consacrée, après les discours introductifs du Premier Ministre Président du Comité de pilotage et de Mme la Coordonnatrice du Système des Nations Unies, vice-présidente du Comité de pilotage, à l’audition de l’équipe d’évaluateurs qui vient de passer 3 semaines en Guinée pour mieux partager les recommandations préliminaires de l’évaluation.

Le second plan Prioritaire de Consolidation de la Paix a été mis en œuvre de 2011 à 2016 en deux phases pour un montant final de 48 millions de dollars pour 31 projets. Les interventions ont porté sur 3 axes prioritaires à savoir :

Ø la Réforme du secteur de la sécurité avec 8 projets,



Ø la Réconciliation nationale et la cohésion sociale avec 15 projets et

Ø l’emploi des jeunes et des femmes avec 6 projets

En décidant de parcourir le pays, l’Equipe d’évaluation a rencontré quelques 320 parties prenantes, partenaires et bénéficiaires dans les communes de Conakry, et dans les préfectures et communes de Kissidougou, Guéckédou, Macenta, Lola et Nzérékoré.

Ainsi il a recommandé pour la Réforme du secteur de la sécurité de capitaliser sur les acquis des projets terminés et continuer à soutenir les réformes avec un travail d’orientation sur les priorités et un appui pour la coordination et la gestion des ressources. Pour l’axe réconciliation nationale, l’Equipe d’Evaluation recommande une meilleure définition des institutions de réconciliation et des infrastructures de Paix. Pour l’Emploi des jeunes et des femmes, l’Equipe d’évaluation demande de reconcevoir les activités en mettant sur les activités durables avec des perspectives réelles d’avenir.

