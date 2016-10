COOPERATION MINIERE : échanges autour du programme ACP-UE en faveur des minéraux

Présent à cette cérémonie de lancement, le représentant du PNUD, ELOI Kouadio IV, Directeur adjoint Pays Programme a dit que : « la Guinée dispose d’importantes ressources minières, des réserves mondiales de bauxite, d’importantes réserves en fer, du cuivre, du calcaire, de l’or et tant d’autres minéraux, peu connus ou mal exploités ».

Selon lui, l’exploitation minière représente environ 13% de cuivre et 20% des recettes publics et près de 80% des recettes d’exploitation. En dépit de cet énorme potentiel, dit-il, le niveau de développement humain de la Guinée, est encore faible et se trouve en deçà de la moyenne africaine. « 55% de la population guinéenne vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon les statiques disponibles, datant de 2012 contre 49% en 2003 », a-t-il déclaré.

Pour Alexandre Serres, chargé des programmes d’infrastructures : « Ce programme financé par UE et mis en œuvre par le Programme du Système des Nation unies pour le Développement vise à renforcer la capacité des intervenants-clés, pour assurer un développement inclusif et durable du secteur minier avec un budget de 13, 1milions d’euros. La sélection de la Guinée parmi les six pays, constitue une opportunité de renforcement des initiatives en cours pour la promotion du secteur », rappelle- t-il.

De son côté, le Secrétaire général du ministère des mines, Saadou Nimagan, a mentionné que les minéraux et les matériaux représentent des immenses réserves de revenus pour la Guinée.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

GuineeConakry.Info