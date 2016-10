COOPERATION : Le président bissau-guinéen José Mario Vaz était à Conakry

Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a indiqué à la télévision nationale qu’il était en Guinée pour parler avec son « grand frère, le président Alpha Condé, qui est en même temps le médiateur dans la crise politique en Guinée-Bissau ».

Le numéro un bissau-guinéen a ensuite déclaré qu’il Il « est convaincu de parvenir à la paix et la stabilité dans son pays grâce notamment à l'implication personnelle de M. Condé », auquel il a expliqué être venu rendre compte de ses discussions des derniers jours avec les autres protagonistes de la crise.

A noter que Les acteurs de la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plus d'un an, ont accepté le 10 septembre une proposition en six points, présentée par des dirigeants de la région, dont le président Alpha Condé en est le médiateur.

Léon KOLIE pour GCI

Communiqué de presse

1- Sur invitation de son frère et ami, le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, Médiateur de la CEDEAO, Monsieur JOSE MARIO VAZ, Président de la République de Guinée Bissau, à la tête d’une importante délégation gouvernementale a effectué ce jour, 07 octobre 2016, une visite d’amitié et de travail en République de Guinée.

2- Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenue à Dakar, le 4 juin 2016 ; Conférence qui a renforcé la Mission de médiation confiée à Son Excellence le Professeur Alpha Condé.

3- Les deux Chefs d’Etat ont eu des échanges fructueux autour des six (06) points de l’Accord politique du 10 septembre 2016 pour une sortie de crise en Guinée Bissau; Accord salué par tous les Etats membres de la CEDEAO, par les Nations Unies, par l’Union Européenne et par la Communauté des Pays de Langue Portugaise.

4- Le Président de la République de Guinée Bissau a salué les efforts du Médiateur de la CEDEAO, le Professeur Alpha Condé, pour la rencontre de ce vendredi 07 octobre 2016 qui constitue une étape décisive de la mise en œuvre de l’Accord politique pour une sortie de crise en Guinée Bissau.

5- Les deux Chefs d’Etat ont exhorté les parties prenantes à la crise : les partis politiques parlementaires, les représentants de la société civile et des confessions religieuses, à participer pleinement à la Table Ronde qui s’ouvrira à Conakry le mardi 11 octobre 2016.

6- Au terme de sa visite, le Président de la République de Guinée Bissau a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au Président de la République de Guinée, au peuple et au Gouvernement guinéens pour l’accueil fraternel et chaleureux dont lui et sa délégation ont fait l’objet au cours de sa visite.

7- Les deux Chefs d’Etat se sont félicités des résultats positifs qui ont été obtenus lors de leurs entretiens.

8- Les deux Chefs d’Etat souhaitent pleins succès aux travaux de la Table ronde réunissant les acteurs politiques et institutionnels, ainsi que les représentants de la société civile et des religieux.

9- Les deux Chefs d’Etat se réjouissent de la participation à cette Table Ronde des représentants de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des Nations Unies. Ils formulent les vœux que cette Table Ronde constitue le début de la mise en œuvre de l’Accord politique du 10 septembre 2016 signé à Bissau.

10- Au-delà de la médiation en cours, les deux Chefs d’Etat renouvellent leur volonté de renforcer les liens de fraternité, d’amitié, de solidarité et de coopération qui existent si heureusement entre les deux pays.

Fait à Conakry, le 07 octobre 2016

