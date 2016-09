COOPERATION : François Hollande reçoit Alpha Condé

Le président de la République française s’est entretenu avec Alpha Condé, président de la République de Guinée et coordonnateur de l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables. François Hollande a confirmé le soutien de la France à cette initiative et indiqué que la France avait dépassé en 2016 de plus de 50% les engagements pris lors de la COP21 au Bourget en matière de financement des énergies renouvelables.